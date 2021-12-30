"Я не знаю, чи буду ще колись грати за Реал. Щоразу, коли мене запитують про Мадрид, я кажу, що він дав мені все, він завжди був моїм домом.

Реал продав Регілона через його конфлікт із сином Зідана

Повернення не залежить від мене... Я зосереджений на своїй справі, але було б непогано. Чи говорив зі мною Зідан перед переходом у Тоттенхем? Ні, жодного слова. Але мене вже ніщо не дивувало", – зізнався Регілон в інтерв'ю AS.

Додамо, що Тоттенхем віддав Реалу за Регілона 30 млн євро, але у мадридців є право зворотнього викупу. Іспанець провів 16 матчів за "шпор" у поточному сезоні та відзначився 3 асистами.

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