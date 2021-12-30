"Я не знаю, буду ли еще когда-то играть за Реал. Каждый раз, когда меня спрашивают о Мадриде, я говорю, что он дал мне все, он всегда был моим домом.

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Возвращение не зависит от меня... Я сосредоточен на своем деле, но было бы неплохо. Говорил ли со мной Зидан перед переходом в Тоттенхэм? Нет, ни слова. Но меня уже ничто не удивляло", – признался Регилон в интервью AS.

Добавим, что Тоттенхэм отдал Реалу за Регилона 30 млн евро, но у мадридцев есть право обратного выкупа. Испанец провел за "шпор" 16 матчей в текущем сезоне и отметился 3 ассистами.

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