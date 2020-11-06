У мадридському клубі радикально підходять до вирішення різних суперечок.

Захисник Серхіо Регілон мав конфлікт із екс-воротарем Реала Люкою Зіданом, що в підсумку зіпсувало відносини іспанця із головним тренером мадридців, повідомляє El Confidencial.

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У вересні королівський клуб оголосив про трансфер Регілона у Тоттенхем. За інформацією джерела, саме конфлікт із сином наставника Реала Зінедіна Зідана став причиною переїзду Серхіо у Лондон.

Варто відзначити, що Люка Зідан також покинув "вершкових", перейшовши у Райо Вальєкано.

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