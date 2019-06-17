"Меня использовали как Пиноккио", – Тотти вдребезги разнес руководство Ромы

Легенда Ромы Франческо Тотти рассказал о скандальных подробностях своего пребывания в должности технического директора клуба.

"Американские владельцы Ромы некомпетентны. Продавать игроков, чтобы залатать дыры в бюджете, может любой дурак. Когда я сказал им правду, что Рома финиширует четвёртой или пятой, а Ювентус станет чемпионом ещё к январю, меня обвинили в некомпетентности. Джеймс Паллотта больше года не появляется в Риме, а некомпетентен я. Здорово!

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Они меня звали на консультации лишь тогда, когда клуб испытывал проблемы. Когда же всё было хорошо, обо мне никто не вспоминал. За два года я был только на десяти заседаниях. Причём они всегда звонили мне в самую последнюю минуту, как будто нарочно не хотели пускать за кулисы. Меня использовали как Пиноккьо, это была демонстрация неуважения не как к директору, а как к человеку.

Рома для меня важнее всего на свете. Решиться уйти из Ромы тяжелее самоубийства. Мне проще было умереть сегодня, чем покинуть клуб... Я много плакал, раздумывая над этим решением", – цитирует Тотти BBC Sport.

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