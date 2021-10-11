"Тобі більше нема про що запитати? Хіба ти не знаєш, скільки мені років? Залиш мене в спокої!

Луческу роздратували іспанські та румунські медіа – все через слова про Мессі

Якби ми повернулися років на двадцять назад, обіцяю: пішов би, куди ти захочеш. Невже хтось ще може думати, що в моєму віці я можу повернутися у збірну і що-небудь зробити? Тут потрібна молода людина з дуже хорошою підготовкою.

Те ж саме стосується і бухарестського Динамо. Хто б туди не прийшов, він повинен знати, що Динамо – надзвичайно важливий бренд для румунського спорту, який не може грати посередньо", – цитує Луческу Gsp.ro.

Нагадаємо, Мірча тренував збірну Румунії з 1981 по 1986 роки, а з 1985 по 1990-й – очолював бухарестське Динамо.

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