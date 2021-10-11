"Хіба ти не знаєш, скільки мені років?": Луческу вибухнув після запитання про можливість очолити збірну Румунії
Головний тренер Динамо Мірча Луческу вчергове залишився незадоволений роботою румунських журналістів.
"Тобі більше нема про що запитати? Хіба ти не знаєш, скільки мені років? Залиш мене в спокої!
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Якби ми повернулися років на двадцять назад, обіцяю: пішов би, куди ти захочеш. Невже хтось ще може думати, що в моєму віці я можу повернутися у збірну і що-небудь зробити? Тут потрібна молода людина з дуже хорошою підготовкою.
Те ж саме стосується і бухарестського Динамо. Хто б туди не прийшов, він повинен знати, що Динамо – надзвичайно важливий бренд для румунського спорту, який не може грати посередньо", – цитує Луческу Gsp.ro.
Нагадаємо, Мірча тренував збірну Румунії з 1981 по 1986 роки, а з 1985 по 1990-й – очолював бухарестське Динамо.
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