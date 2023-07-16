"Я не буду заглиблюватись в футбольну термінологію. Можливо, буде простіше, якщо я вам та вболівальникам команди скажу, що з самого раннього дитинства були моделі футболістів, на які я рівнявся. Думаю, так буде легше зрозуміти і про мої якості, зрозумівши, що це за гравці. На рівні моєї країни – це один із нападників: Болі Сідуан, але, очевидно, що гравці з Конго не настільки відомі широкому загалу. Коли я переходив в Європу, багато фахівців і журналістів називали мене конголезським Кіліаном Мбаппе. За ігровими якостями, я не буду лукавити, я себе порівнюю з цими гравцями.

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Я не дарма згадав на початку розмови про Кіліана Мбаппе. Багато хто бачив його гру на стадіоні, багато хто бачив його гру на трибунах. Я ж виходив грати проти нього на полі. Я бачив, що це за талант, я бачив, що це за професіонал. Мені хотілось би довести свої вміння до досконалості і бути гравцем з таким же «інстинктом вбивці» перед воротами суперника. Він один з небагатьох, хто має усі необхідні якості та цей інстинкт. Мені хотілось би бути таким же в атаці, але разом з тим зберегти баланс із обороною, бо Мбаппе може дозволити собі не відпрацювати в обороні в деяких епізодах, але я собі такого дозволити не можу. Саме цей баланс мені хотілось би зберегти і розвинути", – цитує Макуану клубна прес-служба Полісся.

Нагадаємо, конголезький хавбек підписав контракт терміном на 3 роки, перебравшись з французького Монпельє. Деякі ультрас Полісся виступили проти африканських новачків клубу.

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