"Через достатньо серйозну травму я пропустив багато часу. Мій останній матч я зіграв в січні 2023 року, я мав достатньо велику паузу. Я не можу сказати, що в мене не було інших пропозицій, але зараз я вже гравець Полісся і говорити про них немає особливого сенсу.

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Але я можу сказати достатньо впевнено, що це був мій особистий вибір, я вважаю його вдалим і ефективним зі спортивної точки зору. Я дуже добре зважив всі "за" та "проти". Я подумав, що наразі я можу допомогти Поліссю у виконанні завдань на сезон, а команда з розумінням поставилась до мене і дає мені можливість, час та дозує навантаження, щоб я міг набрати форму.

Тому в цей момент, я вважаю, я зробив правильний вибір. Думаю, що це вибір дозволить мені проявити себе найбільш ефективно. Я хочу допомогти Поліссю і, не буду кривити душею, я хочу якнайкраще проявити свої якості в УПЛ. Це може допомогти мені повернутись в топ-5 чемпіонатів Європи. Але хтозна, можливо, ми разом із Поліссям будемо так грати, що я не захочу звідси їхати", – розказав Макуана в інтерв'ю офіційному сайту Полісся.

Нагадаємо, конголезький хавбек підписав контракт терміном на 3 роки, перебравшись з французького Монпельє. Деякі ультрас Полісся виступили проти африканських новачків клубу.

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