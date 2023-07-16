"Я не буду углубляться в футбольную терминологию. Возможно, будет проще, если я вам и болельщикам команды скажу, что с самого раннего детства были модели футболистов, на которые я равнялся. Думаю, так будет легче понять и о моих качествах, поняв, что это за игроки.На уровне моей страны – это один из нападающих: Боли Сидуан, но, очевидно, что игроки из Конго не столь известны широкой общественности. Когда я переходил в Европу, многие специалисты и журналисты называли меня конголезским Килианом Мбаппе. Я не буду лукавить, я себя сравниваю с этими игроками.

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Я не зря вспомнил в начале разговора о Килиане Мбаппе. Многие видели его игру на стадионе, многие видели его игру на трибунах. Я выходил играть против него на поле. Я видел, что это талант, я видел, что это за профессионал. Мне бы хотелось довести свои умения до совершенства и быть игроком с таким же «инстинктом убийцы» перед воротами соперника. Он один из немногих, кто обладает всеми необходимыми качествами и этим инстинктом. Мне бы хотелось быть таким же в атаке, но вместе с тем сохранить баланс с обороной, потому что Мбаппе может позволить себе не отработать в обороне в некоторых эпизодах, но я себе такого позволить не могу. Именно этот баланс мне хотелось бы сохранить и развить", – цитирует Макуану клубная пресс-служба Полесья.

Напомним, конголезский хавбек подписал контракт сроком на 3 года, перебравшись из французского Монпелье. Некоторые ультрас Полесья выступили против африканских новичков клуба.

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