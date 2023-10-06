У ніч з 5 на 6 жовтня, після матчу Ліги конференцій АЗ – Легія, поліція заарештувала двох футболістів польського клубу, яких підозрюють у завданні тілесних ушкоджень охоронцю стадіону. У сутичці постраждав і президент Легії Даріуш Мьодуські, якого вдарили нідерландські силовики.

Після повернення до Варшави Даріуш Мьодуські на прес-конференції відповів на питання журналістів стосовно резонансного інциденту. Затримані футболісти Легії Жозуе і Радован Панков залишилися у Нідерландах.

Скандал після матчу єврокубка: двох футболістів заарештували і тримають у поліції, побили президента польського клубу

"Добре, що нам вдалося зняти деякі події на відео. Те, що сталося після гри, просто жахливо. Але це був не просто один інцидент. Ситуація загострилася раніше. Ще за день до гри я чув, що мер Алкмаара не хоче бачити поляків у місті, це писали в нідерландській пресі.

Те, що сталося – абсолютний скандал. Ми цього так не залишимо. Юристи збирають усі докази. Те, що кажуть правоохоронці, не відповідає дійсності. Я намагався піти з нашими гравцями, яких затримали, але мене брутально відштовхнули. Коли я хотів сам подавати скаргу, мені сказали взяти таксі і кудись їхати. Нам ніхто не казав, де футболісти. Нам сказали, що вони їдуть в Амстердам, але це було неправдою. Зв'язку з ними не було. Тренер намагався до них додзвонитися вночі, але марно. Сьогодні ми теж не маємо з ними зв'язку. Клуб найняв адвоката, який зараз із ними.

Жодної агресії з боку гравців до поліції я не бачив. Нам було цікаво, чи вживав цей чоловік якісь речовини. Це були сильні люди, порівняно з ними я почувався маленьким. Подивимося, що покажуть офіційні висновки, але я все бачив і не вірю в них. Я дістав телефон і сказав, що мушу це записати, бо це неприпустимо. Потім сталося те, що всі бачили. Мій телефон вибили з рук, а мене кілька разів вдарили.

Що стосується вболівальників з Нідерландів, то ми не будемо просити УЄФА забороняти їхній приїзд у Варшаву на матч-відповідь. Навпаки. Легія запрошує вас до Польщі. Можливо, ми покажемо вам, що таке безпека, гостинність і хороша атмосфера", – цитує президента Легії Przeglad Sportowy.