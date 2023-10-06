Інцидент із затриманням футболістів польської Легії Радована Панкова і Жозуе в ніч із 5 на 6 жовтня після матчу Ліги конференцій проти АЗ набирає обертів.

Гравці варшавської команди Жозуе і Радован Панков провели ніч у відділку поліції. Футболістів заарештували після матчу АЗ – Легія після сутички на парковці стадіону. На них одягли кайданки, а польська команда змушена була повертатися додому без затриманих футболістів.

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Як з'ясувалося, Панкова і Жозуе підозрюють у завданні серйозних травм охоронцю. Вони начебто били чоловіка кулаками об стіну, після чого силоміць виламали двері автобуса, до якого їх не пускав працівник стадіону. Про це повідомляє Telegraaf.

Озброєний підрозділ силовиків вирішив увійти в транспортний засіб, щоб не дати підозрюваним футболістам втекти. Працівника стадіону ушпиталили зі струсом мозку і переломом ліктя. АЗ поки ситуацію не коментує, пообіцявши зробити це пізніше спільно з прокуратурою, поліцією та владою міста. Розслідування скандалу, в якому постраждав навіть президент Легії, триває.

До слова, неспокійно було ще до матчу в Алкмаарі. Поліція застосувала сльозогінний газ проти фанатів Легії, які з порушенням встановленого порядку вривалися на стадіон. Зокрема, багато хто з них прорвався на арену без квитків. Саме з цим пов'язують напружену ситуацію на парковці після завершення гри, які спричинила гучний конфлікт і арешт футболістів.