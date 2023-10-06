В ночь с 5 на 6 октября, после матча Лиги конференций АЗ – Легия, полиция арестовала двух футболистов польского клуба, которых подозревают в нанесении телесных повреждений охраннику стадиона. В стычке пострадал и президент Легии Дариуш Мьодуски, которого ударили нидерландские силовики.

По возвращении в Варшаву Дариуш Мьодуски на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов по поводу резонансного инцидента. Задержанные футболисты Легии Жозуэ и Радован Панков остались в Нидерландах.

Скандал после матча еврокубка: двух футболистов арестовали и держат в полиции, избили президента польского клуба

"Хорошо, что нам удалось снять некоторые события на видео. То, что произошло после игры, просто ужасно. Но это был не просто один инцидент. Ситуация обострилась раньше. Еще за день до игры я слышал, что мэр Алкмаара не хочет видеть поляков в городе, это писали в нидерландской прессе.

То, что произошло – абсолютный скандал. Мы этого так не оставим. Юристы собирают все доказательства. То, что говорят правоохранители, не соответствует действительности. Я пытался пойти с нашими игроками, которых задержали, но меня грубо оттолкнули. Когда я хотел сам подавать жалобу, мне сказали взять такси и куда-то ехать. Нам никто не говорил, где футболисты. Нам сказали, что они едут в Амстердам, но это было неправдой. Связи с ними не было. Тренер пытался до них дозвониться ночью, но тщетно. Сегодня у нас тоже нет с ними связи. Клуб нанял адвоката, который сейчас с ними.

Никакой агрессии со стороны игроков к полиции я не видел. Нам было интересно, употреблял ли этот человек какие-нибудь вещества. Это были сильные люди, по сравнению с ними я чувствовал себя маленьким. Посмотрим, что покажут официальные выводы, но я все видел и не верю в них. Я достал телефон и сказал, что должен это записать, потому что это недопустимо. Потом произошло то, что видели все. Мой телефон выбили из рук, а меня несколько раз ударили.

Что касается болельщиков из Нидерландов, то мы не будем просить УЕФА запрещать их приезд в Варшаву на ответный матч. Напротив. Легия приглашает вас в Польшу. Может быть, мы покажем вам, что такое безопасность, гостеприимство и хорошая атмосфера", – цитирует президента Легии Przeglad Sportowy.