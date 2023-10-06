Нідерландська команда обіграла Легію з рахунком 1:0, але основні події відбулися вже після гри. Спочатку польську команду довго не випускали зі стадіону. Згодом на парковці біля автобуса виникла штовханина, внаслідок якої заарештували двох гравців Легії – Жозуе та Радована Панкова. Футболісти провели ніч у відділку поліції, повідомляє Meczyki.

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Правоохоронці заблокували автобус Легії та не випускали польську команду зі стадіону. Ба більше, поліція погрожувала штурмом транспортного засобу, якщо Жозуе і Панков не вийдуть самі. Зрештою, на них одягли кайданки і повезли у відділок. У сутичці вдарили навіть президента Легії Даріуша Мьодуські (видно на відео нижче), а кілька членів польської делегації отримали тілесні ушкодження.

У Польщу затриманих футболістів не відпустили, а команда вилетіла до Варшави без Жозуе та Панкова. Легія у своєму офіційному Twitter анонсувала прес-конференцію, яка розпочнеться сьогодні, 6 жовтня, о 15:00 за київським часом. Президент варшавського клубу Даріуш Мьодуські відповість на питання журналістів щодо інциденту.

Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на скандал, однак ситуацію ускладнює те, що затримані гравці не є поляками. Легія намагається зв'язатися з дипломатами Португалії та Сербії, громадянами яких є футболісти.

Voetbalzone стверджує, що у всьому винні саме футболісти, які під час сутички біля автобуса завдали травм одному з охоронців. Гравців не пускали всередину, а вони намагалися виламати двері. Чоловік отримав струс мозку і перелом ліктя.

Нагадаємо, за Легію виступає український півзахисник Ігор Харатін, але до заявки на гру з АЗ він не потрапив.

Policja nie chce pozwolic Legii na odjazd. Atmosfera jest napięta. Pojawia się agresja @sport_tvppl pic.twitter.com/S6A3wfqATa — Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) October 5, 2023

Josue prowadzony w kajdankach przez policję do radiowozu. Nieprawdopodobne zdarzenia w Alkmaar. @sport_tvppl pic.twitter.com/iltohCgeCy — Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) October 5, 2023