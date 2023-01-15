"Мене дратує це фіаско з Мудриком. Якщо ми хочемо виграти чемпіонат у цьому сезоні, ми не можемо возитися зі своєю головною ціллю, щоб нашу пропозицію перебили в останню хвилину.

Обіцянка Челсі і шантаж Шахтаря – журналіст пояснив, чому Мудрик "зрадив" Арсеналу

Це виглядає слабко. Ми маємо якнайшвидше купити ще одного висококласного нападника", – написав Морган на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, тривала сага з переходом Михайла Мудрика в Арсенал несподівано завершилась трансфером у Челсі після того, як "сині" банально перевершили фінансову пропозицію "канонірів".

Мудрик і Циганков подають приклад Довбику та ще чотирьом топ-талантам – що відбувається?