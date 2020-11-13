"Невиклик Буяльського до збірної України? Складно сказати, це треба перебувати всередині тренерського штабу, щоб розуміти, як, на підставі чого, ухвалюються рішення щодо тих чи інших гравців.

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Будь-яке рішення може здатися дивним, мене, наприклад, дивував невиклик Чигринського всі ці роки. Але, знову ж таки, тренерському штабу видніше", – поділився Левченко в інтерв'ю Footboom.

Зазначимо, що Чигринський востаннє виходив на поле у складі збірної України аж 11 жовтня 2011 року. Нині українець виступає за грецький АЕК, а до цього грав за Шахтар, Барселону та Дніпро.

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