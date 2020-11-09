Афінський АЕК опинився в епіцентрі пандемії сумнозвісного COVID-19. Серед нових хворих у команді, зокрема, і оборонець Дмитро Чигринський.

У таборі "жовто-чорних" зафіксовано 6 нових випадків коронавірусу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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COVID-19 виявили в тріо оборонців – Дмитра Чигринського, Емануеля Інсуа та Ставроса Васілантонопулоса. Також захворіли троє працівників АЕКа. Раніше афіняни діагностували коронавірус у 4-х гравців після матчу із Зорею у Лізі Європи. Серед них – інший український легіонер – Євген Шахов.

До слова, спалах COVID-19 наразі не несе загрози турнірним завданням грецького гранда. Через паузу на міжнародні матчі наступний поєдинок АЕК проведе 22 листопада в місцевій Суперлізі проти Лариси. Натомість 26 листопада афіняни вдруге проекзаменують Зорю.

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