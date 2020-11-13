"Невызов Буяльского в сборную Украины? Сложно сказать, это надо находиться внутри тренерского штаба, чтобы понимать, как, на основании чего принимаются решения по тем или иным игрокам.

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Любое решение может показаться странным, меня, например, удивлял невызов Чигринского все эти годы. Но, опять же, тренерскому штабу виднее", – поделился Левченко в интервью Footboom.

Отметим, что Чигринский в последний раз выходил на поле в составе сборной Украины аж 11 октября 2011 года. Сейчас украинец выступает за греческий АЕК, а до этого играл за Шахтер, Барселону и Днепр.

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