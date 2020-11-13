Цей час настав! На годиннику – 21:00, і ми розпочинаємо нову серію інтелектуального поєдинку. Приємно перечитувати ваші листи. З них ми розуміємо, що новий формат багатьом із вас припав до вподоби.

"В хорошому сенсі затягує оця ваша Ліга чемпіонів, – пише, наприклад, Олег Валах. – Тепер вже з нетерпінням очікую того п'ятничного вечора, коли побачу, з яким кросвордом буду боротись усі вихідні".

"Цього разу, як на мене, кросворд видався нескладним, єдине питання, над яким мені довелося "помучитися", виявилося про клуб Ані, – розповідає Олександр Панасюк. – Перелопатив ту Вірменію безліч разів, багато усіляких клубів знаю, а такого ніколи за життя й не чув навіть. Але, все-таки, розгадав. Гадаю, що треба трошки складніші запитання підбирати, хоча й рівень учасників мені невідомий, можливо хтось розгадує кросворд за лічені хвилини, а хтось цілими днями. Зрештою, все одно отримуєш кайф, коли всі клітинки закриті".

Кілька важливих моментів.

1. Два тижні тому ми вперше спробували стабілізувати час публікацій кросворда, обравши оптимальні, на наш погляд, 21:00. Щоб усі конкурсанти перебували у рівних умовах, позаяк на кону головний джекпот – 5 очок. Проте щось пішло не за планом – підготоване заздалегідь, але ще не опубліковане на сайті, завдання стало доступним для багатьох конкурсантів через пошук. Тому у третьому турі довелося обійтись без максимального балу.

2. Не вперше маємо випадки, коли ваші листи губляться, не доходячи за адресою. Максиму Бадіку вдалося довести, що він свої відповіді надсилав вчасно, тож бали ми йому дорахували. Відтепер кожному із вас відписуватимемо упродовж доби. Минула доба після відправлення відповідей, а звістки від Футбол 24 ви не отримали – пишіть ще раз.

3. Уважність! Багато хто з вас недораховується балів через поспіх. Зачасту забуваєте вписати якесь слово, або плутаєте літери.

4. Приєднатися до нашого конкурсу можна з будь-якого туру. Важливо не лише вибороти приз, а й посісти якомога вище місце під сонцем. Ймовірно, до закінчення цього розіграшу назбирається три-чотири десятки учасників, що дасть можливість розподілити вас на кілька різних за силою дивізіонів у сезоні 2021/22. І підсумкові місця прем’єрного чемпіонату будуть взяті за основу.

5. Не забуваємо основні правила інтелектуальної Ліги чемпіонів.

Тепер щодо правильних відповідей на кросворд №16 "Динамо він забивав, головорізи із Більбао і три шокуючі трагедії".

Горизонтально: 1. Кіфт. 4. Лято. 8. Яго. 10. Рим. 11. Плетікоса. 14. Ау. 15. Роа. 16. Ан. 17. Насрі. 19. Реп. 20. Ані. 22. Паркс. 25. ОЛ. 27. Ноа. 28. ДС. 29. Любінскас. 32. Аке. 33. ЕТА. 34. Нані. 35. Юкон.

Вертикально: 1. Кяпаз. 2. Іглу. 3. Фое. 5. Яро. 6. Тиса. 7. Омана. 9. Ріос. 12. Трапані. 13. Каракас. 17. НЕП. 18. Інс. 21. Нолан. 23. Рона. 24. Ассан. 26. Люка. 28. Дато. 30. Бен. 31. Кек.

Сліпим жеребом визначився переможець. Ним став Олексій Іванов, якому відправимо фірмову парасолю. Для отримання призу просимо вказати свій номер телефону та адресу найближчого відділення Нової пошти.

Турнірна таблиця після 3-х турів

*******

Цього тижня головним призом стане наша новенька футболка polo, яка тільки-но приїхала з конвеєра.

Учасник, який найшвидше розгадає кросворд і надішле правильні відповіді першим, окрім максимальних 5 балів отримає від нас ще й такий фірмовий брелок.

Отже...

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до 26 листопада включно).

3. Результати розіграшу – 27 листопада, у п'ятницю, о 21:00.

Поїхали!

Горизонтально: 1. Турецький футболіст Цевхер Токташ задушив власного сина. Яке слово ми підберемо, щоб охарактеризувати цього душогуба? 4. Вередливий екс-форвард МЮ та Ман Сіті. 7. Ім’я наставника Бордо 80-х. 8. Вкрай незабивний болгарський форвард з досвідом УПЛ. 9. Німець із Ювентуса 90-х. 10. Пращур Ренато Тапії. 11. Австрієць на фланзі Наполі та Аталанти не такого далекого минулого. 14. Дійшов до фіналу Ліги Європи, щоб через кілька років опинитися у… Зірці. 18. Форвард, капітан київського Динамо повоєнного періоду. 19. Клуб турецької Суперліги. 20. Упродовж десятиліть – найвідоміший бренд Італії після мафії та піци. 23. Темпераментні уболівальники мадридського Реала. 26. Англієць у Серії А. 27. Частина назви великого клубу Південної Америки. 28. Пам’ятний екс-хавбек англійської Прем’єр-ліги із голлівудським прізвищем. 29. Ім’я агента, який збісив Луческу. 30. Хавбек, уродженець України, легенда московського Спартака. 31. Колишній наставник львівських Карпат.

Вертикально: 1. Сенегалець в атаці Марселя 2000-х. 2. Недовговічна назва клубу із Калуша. 3. Головна знахідка Кварцяного у середині "нульових". 4. Султан атаки Трабзонспора, який купився на манну від Газпрому. 5. Один із офіційних талісманів в історії Кубка світу. 6. Неймовірний бомбардир Атлетіка з Більбао, циганської крові. 12. Колись відомий грузинський клуб, який занедбали у невизнаній Абхазії. 13. Надтитулований іспанець, майстер акуратного пасу, автор голу світового масштабу. 15. Хавбек, опонент Маліновського у Лізі чемпіонів 2020/21. 16. Клуб і в Сербії, і в Боснії. 17. Топовий арбітр ФІФА, який сконфузився на ЧС-1990. 20. Частина назви багатостраждального румунського клубу, який не вперше припинив існування. 21. Місто, де народився творець найсильнішої команди в історії збірної Польщі. 22. Півзахисник Ланса у дуелях з київським Динамо наприкінці 90-х. 23. Потужний литовський напарник Відіча у московському Спартаку. Як його звали? 24. Футбольний клуб боснійців. 25. Дещо панібратське звертання до першого тренера Шеви.

Сторінка автора у Facebook

Чтиво "вихідного дня": "Нас запрошували у кримінальні кола". Кличко-молодший заробляв на Термінаторі, опинявся у нокдаунах і хотів побити брата