Головний тренер Реала Зінедін Зідан досягнув красивої позначки на чолі мадридського клубу в матчах чемпіонату Іспанії.

Перемога Реала над Бетісом стала 100-ю для Зінедіна Зідана на чолі мадридського клубу, повідомляє офіційний твіттер "вершкових".

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Для досягнення цієї позначки французу знадобилось 147 поєдинків. Цікаво, що Зідан уже другий у списку тренерів Реала за кількістю перемог у матчах чемпіонату Іспанії, поступаючись лише Мігелю Муньєсу – у того 257 звитяг.

Нагадаємо, Реал перестріляв Бетіс (3:2) у скандальному матчі 3-го туру чемпіонату Іспанії та піднявся на 5 місце у турнірній таблиці.

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