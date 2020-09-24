Голкіпер збірної Сенегалу Едуар Менді оформив перехід із французького Ренна до лондонського Челсі. На Стемфорд Брідж він повинен витіснити з основи Кепу Аррісабалагу.

28-річний воротар уклав угоду з "пенсіонерами", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Менді підписав 5-річний контракт із Челсі. Ренн отримав за нього орієнтовно 22 млн фунтів. Ще понад 5 млн "червоно-чорні" можуть отримати бонусами.

Едуар Менді є вихованцем скромного Шербура. Також він захищав кольори дубля Марселя і Реймса. У сезоні 2019/20 кіпер провів 33 матчі в усіх турнірах, 13 із них – сухі.

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