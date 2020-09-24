Голкипер сборной Сенегала Эдуар Менди оформил переход из французского Ренна в лондонский Челси. На Стэмфорд Бридж он должен вытеснить из основы Кепу Аррисабалагу.

28-летний вратарь заключил соглашение с "пенсионерами", сообщает официальный сайт клуба.

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Менди подписал 5-летний контракт с Челси. Ренн получил за него ориентировочно 22 млн фунтов. Еще свыше 5 млн "красно-черные" могут получить в качестве бонусов.

Эдуар Менди является воспитанником скромного Шербура. Также он защищал цвета дубля Марселя и Реймса. В сезоне 2019/20 кипер провел 33 матча во всех турнирах, 13 из них – сухие.

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