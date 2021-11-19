Ферлан Менді обурювався, що його плутають з оборонцем Ман Сіті Бенжаменом Менді, який зараз перебуває у в'язниці за підозрою у зґвалтуванні, але виявилось, що гравець Реала теж далеко не святий, повідомляє Meczyki з посиланням на іспанські ЗМІ.

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Журналіст Роман Моліна заявив, що за часів своєї кар'єри у Ліоні Ферлан двічі звинувачувався у побитті жінок на сексуальному підґрунті, а також має серйозні проблеми з алкоголем. Про ці інциденти із захисником було відомо у Ліоні, але клуб вирішив приховати злочини Менді, щоб не зірвати його трансфер у Реал.

Нагадаємо, у 2019-му мадридці заплатили Ліону за француза близько 50 млн євро. Наразі Ферлан є одним з ключових гравців Реала.

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