Ферлан Менди возмущался, что его путают с защитником Ман Сити Бенжаменом Менди, который находится в тюрьме по подозрению в изнасиловании, но оказалось, что игрок Реала тоже далеко не святой, сообщает Meczyki со ссылкой на испанские СМИ.

"Вы будете нас уважать!" – медиа спутали Ферлана и Эдуара Менди с Бенжаменом, обвиняемым в изнасиловании

Журналист Роман Молина заявил, что во время своей карьеры в Лионе Ферлан дважды обвинялся в избиении женщин на сексуальной почве, а также имеет серьезные проблемы с алкоголем. Об этих инцидентах с защитником было известно в Лионе, но клуб решил скрыть преступления Менди, чтобы не сорвать его трансфер в Реал.

Напомним, в 2019-м мадридцы заплатили Лиону за француза около 50 млн евро. Ферлан сейчас является одним из ключевых игроков Реала.

"Я кинув пити і займатися сексом – найгірші 20 хвилин мого життя": правила життя бомбардира-ловеласа Джорджа Беста