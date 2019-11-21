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Мелікян розповів, чим Львів спробує здивувати Шахтар

17:28 22 Читать на русском
Мелікян розповів, чим Львів спробує здивувати Шахтар
Єгіше Мелікян / фото: Львів

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян поділився очікуваннями напередодні матчу 15-го туру УПЛ проти Шахтаря.

 

"Ми добре розуміємо, що на нас чекає, який тиск на нас чинитимуть, які індивідуально класні футболісти будуть проти нас грати і яка команда. Ми це усвідомлюємо.

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Але це вони. А ми маємо показати своє – це наш агресивний футбол, командний дух і організовану гру. Як це нам вдасться – покаже гра", – сказав Мілікян в ефірі ФутболNEWS.

Нагадаємо, поєдинок Шахтар – Львів відбудеться завтра, 22 листопада, а розпочнеться о 19:00. Після 14-и турів "гірники" очолюють турнірну таблицю, а львів'яни перебувають на передостанній сходинці.

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