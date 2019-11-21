Динамо отримало суворе покарання від КДК УАФ за інцидент з Тайсоном

Динамо отримало покарання за поведінку вболівальників на трибунах під час матчу з Шахтарем, яка обурила капітана "гірників" Тайсона.

Як стало відомо Футбол 24, столичний клуб проведе один матч УПЛ без глядачів. Ще один матч без глядачів Динамо отримало умовно. Також кияни мають сплатити 500 тис. грн штрафу.

Шахтар – Динамо: Тайсон отримав дискваліфікацію за непристойний жест фанатам киян

Раніше ЗМІ повідомили, що Тайсон дискваліфікований на один матч за непристойний жест на адресу вболівальників Динамо під час поєдинку 14-го туру УПЛ. Ще 2 поєдинки дискваліфікації бразилець отримав умовно.

Нагадаємо, на 70-й хвилині матчу Шахтар – Динамо арбітр поєдинку Микола Балакін зупинив поєдинок через вигуки фанатів киян на адресу Тайсона. Бразилець вважав, що його образили на расистському ґрунті, показав кривдникам середній палець та був вилучений з поля.

Самі ж фанати Динамо згодом заявили, що це був не расизм – їхні вигуки були частиною акції щодо привернення уваги до захисту рідкісного виду сов.

Додамо, що наступний домашній поєдинок Динамо зіграє проти Маріуполя. Зустріч відбудеться у неділю, 24 листопада.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм