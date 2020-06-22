Мелікян назвав реальні причини розриву контракту зі Львовом

Вірменський фахівець Єгіше Мелікян пояснив, чому несподівано вирішив припинити співпрацю з ФК Львів.

"Насправді все було за обопільною згодою, якій передувало моє бажання. Сумніви щодо того, чи варто продовжувати мені роботу у Львові, з'явилися у мене трохи раніше.

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Приблизно місяць тому я зустрічався з президентом клубу, у якого поцікавився майбутнім команди. Він сказав мені про своє бажання на наступний сезон: посісти місце в першій шістці та поборотися за право грати в Лізі Європи.

Зрозуміло, після цього я запитав, які фінансові можливості для цього є у Львова. Адже для того, щоб будувати ті чи інші амбітні плани, необхідно враховувати матеріальну базу і відштовхуватися від закладеного на сезон бюджету.

Поспілкувавшись з президентом і дізнавшись про можливості клубу, довгий час аналізував отриману інформацію. Добре подумавши і ретельно все зваживши, через тиждень я чесно сказав генеральному директору, що виконати таке завдання не зможу.

З наявним фінансовим і кадровим багажем Львова зробити це дуже і дуже складно. На мій погляд, бажання і можливості клубу не збігаються. Я – реаліст, тому не маю морального права взяти на себе те, за що не зможу відповісти", – цитує Мелікяна UA-Football.

Після 27-ми турів УПЛ Львів посідає 11-ту сходинку. Новим тренером клубу став грузинський фахівець Георгій Цецадзе.

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