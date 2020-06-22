Меликян назвал реальные причины разрыва контракта со Львовом

Армянский специалист Егише Меликян пояснил, почему неожиданно решил прекратить сотрудничество с ФК Львов.

"На самом деле все было по обоюдному согласию, которой предшествовало мое желание. Сомнения по поводу того, стоит ли продолжать мне работу во Львове появились у меня чуть раньше.

Львов официально назначил Цецадзе главным тренером

Примерно месяц назад я встречался с президентом клуба, у которого я поинтересовался будущим команды. Он сказал мне о своем желании на следующий сезон: занять место в первой шестерке и побороться за право играть в Лиге Европы.

Разумеется, после этого я спросил, какие финансовые возможности для этого у Львова. Ведь для того, чтобы строить те или иные амбициозные планы, необходимо учитывать материальную базу и отталкиваться от заложенного на сезон бюджета.

Пообщавшись с президентом и узнав о возможности клуба, долгое время анализировал полученную информацию. Хорошо подумав и тщательно все взвесив, через неделю я честно сказал генеральному директору, что выполнить такую ​​задачу не смогу.

С имеющимся финансовым и кадровым багажом Львова сделать это очень и очень сложно. На мой взгляд, желание и возможности клуба не совпадают. Я – реалист, поэтому не имею морального права взять на себя то, за что не смогу ответить", – цитирует Меликяна UA-Football.

После 27-ми туров УПЛ Львов занимает 11-ю строчку. Новым тренером клуба стал грузинский специалист Георгий Цецадзе.

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