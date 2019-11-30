Мелікян назвав фаворита у матчі проти СК Дніпро-1

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян поділився очікуваннями від поєдинку 16-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1.

"Добре готуємося до матчу з СК Дніпро-1, проаналізували суперника, розуміємо стиль їхньої гри. Перенесли цю інформацію на тренувальний процес. Потрібно постаратися втілити наші плани у матчі. Подивимося, що з цього вийде.

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Вважаю, між собою зіграють дві рівні команди. Все вирішить самовіддача футболістів і тактика тренерів", – сказав Мелікян в коментарі програмі Футбол NEWS.

Нагадаємо, вже сьогодні, 30 листопада, СК Дніпро-1 на виїзді зустрінеться зі Львовом. Початок матчу о 14:00. Дніпряни після 15-ти турів набрали 15 очок і посідають дев’яту сходинку, львів’яни з 11-ма балами йдуть передостанніми.

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