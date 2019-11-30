Михайленко назвав рецепт успішної гри проти Львова

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився очікування від матчу 16-го туру УПЛ проти Львова.

"У першому колі ми поступились Львову 2:3 на власному полі, тож приїхали сюди з думками про реванш. Нам треба продовжити той вдалий етап, який зараз у нас почався. Плануємо показати агресивну, атакуючу гру. Наскільки це нам вдасться – покаже матч. Щодо травмованих, тут все гаразд, усі готові, окрім Арсенія Батагова. Так що, настрій в команді зараз хороший.

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Ми стежимо за суперником і помічаємо зміни, які у них відбуваються, і з’явилися у грі з приходом нового головного тренера. Для нас надійна гра у захисті – це ті пазли, які дозволятимуть набирати очки. Якщо не тільки захист добре діє, то вся команда працює на оборону, і ми не дозволяємо супернику багато чого біля власних воріт, впевненіше відчуваємо себе і в атаці, контролюючи м’яч. Це і є головною запорукою успіху, особливо у нашій нинішній ситуації, коли не все нам вдається. А швидкий гол – теж важлива річ, яку не можна дозволити супернику, адже він (гол – прим.) змінює гру і після цього супротивник може відійти назад і "закритись". Тому на це ми також будемо звертати увагу наших гравців", – цитує Михайленка офіційний сайт клубу СК Дніпро-1.

Нагадаємо, вже сьогодні, 30 листопада, СК Дніпро-1 на виїзді зустрінеться з Львовом. Початок матчу о 14:00.

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