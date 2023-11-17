"Счетом мы довольны. А относительно нашей игры – есть определенные моменты. Во втором тайме мы были более агрессивными. Нам немного повезло, что соперник был без одного игрока.

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Во второй половине игры мы сделали шаг вперед и сыграли намного лучше, чем в первой. Мы имели моменты и в первом, и во втором таймах, но шансы в первом мне не так понравились, как во втором. Я просил футболистов больше играть в атаку, это сработало во втором тайме.

Нам нужно было найти место, куда отдавать передачу. Знали, что они будут играть высокой линией защиты, понимали, что нужно будет забрасывать за спины. Знали, что против Люксембурга так можно делать. Я сказал об этом игрокам.

Зачем Вьюнник и Волошин поменялись позициями в начале второго тайма? Сами игроки предложили мне это. Иногда я им не позволяю так меняться, но на этот раз я согласился с ними. Они поиграли так некоторое время, а затем вернулись на свои позиции.

Я не полностью доволен тем, как игроки понимают меня и выполняют мои тактические установки. Есть очень много моментов, над которыми надо работать. С другой стороны, мои игроки очень открыты к тому, чтобы пробовать что-то новое.

Пока не знаем, сыграет ли Брагару в следующем матче. Будем знать через 2 дня. Мы очень заботимся о наших игроках, мы не хотим их заставлять играть. Мы заботимся об их здоровье. Если мы задействуем его, он может усугубить свою травму и пропустить много. Лучше дать ему отдохнуть. Новых травм нет", – сказал Мельгоса в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, после 4-х матчей сборная Украины U-21 в отборе на Евро-2025 набрала максимум и с 13-ю очками возглавляет группу F.

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