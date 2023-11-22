"Так, ми відчували, що маємо вдосталь шансів, 2-3 перекладини. Але ми не забивали і починали відчувати себе не так комфортно. Нам пощастило заробити пенальті на останніх хвилинах першого тайму.

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Другий тайм – це була точно не найкраща наша гра. Іноді такі матчі трапляються, але ми намагаємося уникати такого. Можливо, вийшло так, що опонент розміщувався дуже низько та чекав на нас, а ми з цим змирилися. А вони вирішили зробити інакше. Тож рахунком я задоволений, але грою точно ні.

У деякі моменти намагалися дати сигнал гравцям, команді, що хочемо додати енергії цьому матчу, бо справи почали складатися не на нашу користь. Тому ми спробували. Вийшло не зовсім так, як ми хотіли, навіть дозволили супернику створити моменти біля наших воріт. Я не дуже радий цьому, нам потрібно це виправити, бо в іншому матчі ситуація може скластися інакше.

Дуже щасливий як за всю команду, лише привітав гравців та побажав успіху в цей завершальний період року в чемпіонатах.

Головне відчуття – команда виконала чудову роботу. Так, у нас вийшло не дуже у другому таймі, але нам потрібно оцінювати команду з попереднього матчу і вже потім робити глобальну оцінку цьому другому тайму. Ми показали, хто ми є, хоча частина футболістів є новими для команди і не мають такого суттєвого досвіду виступів у збірній.

Це було важко, але й ми не очікували виграти в усіх матчах. Тепер перед нами така ситуація, яку потрібно вирішити. Для гравців це теж своєрідне навчання. Їм ще до 21 року, не слід це забувати, і такі речі іноді трапляються", – цитує Мельгосу Суспільне Спорт.

Нагадаємо, завдяки мінімальній перемозі молодіжка України зберегла лідерство в групі F, набравши 15 очок із 15 можливих.

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