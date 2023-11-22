"Азербайджан? Можливо, справа і в нас, бо не реалізували багато моментів. Азербайджан теж компактно грав в обороні, 5-4-1 – важко відкрити таку оборону. Але забили один – будемо працювати над тим, щоб забивати більше та покращити гру в обороні.

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Тренер сказав, що я першим буду бити пенальті, бо раніше їх пробивав. Але задоволений більше тим, що команда перемогла, аніж тим, що я забив. Останній пенальті коли забивав? Може, ще за Зорю проти Інгульця.

Результатом задоволений, але є проблеми, їх потрібно вирішувати та покращувати нашу гру. Є куди зростати, будемо працювати у наступному році. Повертаємося з переможним настроєм, йдемо на першому місці. Треба приїжджати та вирішувати проблеми в Динамо", – цитує Бражка Суспільне Спорт.

Нагадаємо, завдяки мінімальній перемозі підопічні Унаї Мельгоси зберегли лідерство в групі F, набравши 15 очок із 15-ти можливих.

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