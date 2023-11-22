"Да, мы чувствовали, что имеем достаточно шансов, 2-3 перекладины. Но мы не забивали и начинали чувствовать себя не так комфортно. Нам повезло заработать пенальти на последних минутах первого тайма.

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Второй тайм – это была точно не самая лучшая наша игра. Иногда такие матчи встречаются, но мы стараемся избегать такого. Возможно, получилось так, что оппонент размещался очень низко и ждал нас, а мы с этим смирились. А они решили поступить по-другому. Так что счетом я доволен, но игрой точно нет.

В некоторые моменты пытались дать сигнал игрокам, команде, что хотим добавить энергии этому матчу, потому что дела начали складываться не в нашу пользу. Потому мы попробовали. Вышло не совсем так, как мы хотели, даже позволили сопернику создать моменты у наших ворот. Я не очень рад этому, нам нужно это исправить, потому что в другом матче ситуация может сложиться иначе.

Очень счастлив, как за всю команду, только поздравил игроков и пожелал успеха в этот заключительный период года в чемпионатах.

Главное ощущение – команда проделала отличную работу. Да, у нас получилось не очень во втором тайме, но нам нужно оценивать команду из предыдущего матча и уже потом делать глобальную оценку этому второму тайму. Мы показали, кто мы есть, хотя часть футболистов новые для команды и не имеют такого существенного опыта выступлений в сборной.

Это было тяжело, но и мы не ожидали выиграть во всех матчах. Теперь перед нами такая ситуация, которую нужно решать. Для игроков это тоже своеобразное обучение. Им еще до 21 года, не нужно это забывать, и подобные вещи иногда случаются", – цитирует Мельгосу Суспільне Спорт.

Напомним, благодаря минимальной победе подопечные Унаи Мельгосы сохранили лидерство в группе F, набрав 15 очков из 15 возможных.

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