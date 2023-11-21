В рамках матчу 5-го туру кваліфікації до Євро-2025 Україна U-21 впоралась з молодіжкою Азербайджану. Звіт читайте на "Футбол 24".

Українська машина боролася за одноосібне лідерство

Молодіжка України підходила до останнього матчу в 2023 році в статусі лідера групи F, вигравши усі чотири матчі із сумарним рахунком 11:2. А група у нас серйозна – в суперниках Англія, Північна Ірландія, Сербія та Люксембург. І як тут не згадати комент Максима Гіленка про те, що Унаї Мельгоса – ноунейм, який нічого не добився й не повинен очолювати збірну?

Крім того, у нашому квартеті затесався Азербайджан, з яким і довелося закривати рік. Перемагати треба було обов'язково, адже англійці відставали всього на три очки, а серби могли наблизитись на цю відстань. Україна вважалася фаворитом матчу, хоча кавказці відзначаються непоступливістю.

Унаї Мельгоса провів ротацію. Ліворуч – кияни, праворуч – львів'яни

Тренерський штаб збірної після розгрому Люксембургу провів серйозну ротацію. На лавку відправились Смоляков, Рубчинський і В'юнник, а Ванат пропускав поєдинок через пошкодження ахілу. Владислава у центрі нападу замінив Краснопір.

Замість Рубчинського з'явився Очеретько – вочевидь, це винагорода за класний вихід на заміну у попередньому матчі (Олег віддав асист). На лівому фланзі оборони з'явився Вівчаренко, а позицію правого вінгера зайняв Квасниця. Таким чином, ліворуч сформувалася динамівська зв'язка Вівчаренко-Волошин, а праворуч діяла парочка з Руха – Роман-Квасниця.

Азербайджан копіював Реброва. Грамотна структура й зіграність допомогли Україні

Азербайджан намагався косплеїти тактику збірної України з матчу проти Італії, обороняючись компактним блоком у схемі 5-4-1. Щоправда, без спроб пресингу. Взагалі, кавказці майже не переходили центральну частину поля, та і м'яча вони майже не бачили – володіння збірної України досягло показника у 73%.

Але не можна сказати, що модель суперника не створювала проблем. "Синьо-жовтим" доводилось розгойдувати блок перекатами з флангу на фланг. Більшість створених моментів прийшла саме з флангів. Ближче до 20-ї хвилини такий футбол навіть міг здатись нудним у тактичному плані.

Хоча насправді варіанти для просування в центрі виникали частенько. Особливо в цьому плані виділявся Ярмолюк. Взагалі, структура гри України виглядала грамотно й гнучко – футболісти обмінювались позиціями, але незаповнених зон у атаці не було. При цьому завжди були канали передач у ширину, глибину та між лініями. Непогано за дальні м'ячі й подачі чіплявся Краснопір.

Заснути вболівальникам не дали кілька факторів. Перший – азербайджанці при лінії у п'ять захисників жахливо оборонялися на флангах, залишаючи купу простору й втрачаючи футболістів на рівному місці. В цьому сильно допомагали просування Батагова та якісні діагоналі.

Другий фактор. – темп гри "синьо-жовтих" виявився надзвичайно високим у всіх аспектах (передачі, контрпресинг, заповнення зон завершення). Тут допомагала зіграність (особливо на флангах). Як наслідок, отримали третій фактор – купу моментів.

Україна мала знищити суперника в перші півгодини

Чимось цей матч нагадував вчорашнє протистояння з італійцями, тільки тепер у ролі "Скуадри" були українці. І джерел створення гостроти у нас було більше. Дебютний момент було створено вже на 55-й секунді, коли Квасниця отримав своєчасний пас на хід від Романа. Ілля прострілив на лінію воротарського, а Краснопір замкнув ударом над каркасом!

Ще через хвилину Україна заробила кутовий. Очеретько несподівано наважився на сухий лист, спрямовуючи м'яч точнісінько у ближню дев'ятку – Азербайджан врятувала хрестовина! Рівно за хвилину Краснопір замикав навіс з глибини, пробивши головою в руки голкіперу, а ще за кільканадцять секунд Волошин замкнув простріл Романа. Назар влучив у поперечку!

Після цього у Краснопіра був ще один гострий удар головою (повз дальній кут). До 20-ї хвилини Україна організувала ще кілька атак з вриванням у карний майданчик, а на 22-й "синьо-жовті" могли відзначитись зі штрафного – це Бражко завдав потужного пострілу. Поперечка знову врятувала Азербайджан, а м'яч від неї відскочив на лінію воріт!

Зрештою, домінування підопічних Унаї Мельгоси вилилось у пенальті. Ярмолюк відкрився між лініями, у шпарині між кількома захисниками, і отримав своєчасний пас – після чого запустив проникну передачу на лівий край штрафного. Волошин опинився першим на м'ячі, а Рзаєв його штовхнув. До "позначки" підійшов Бражко, який по-піжонськи переграв голкіпера. 1:0!

Надалі зміст гри не змінювався, але моментів поменшало. Після забитого гола й до перерви пригадуються тільки непогані дальні удари у виконанні Краснопіра й Бражка – перший пробив у руки воротарю, а постріл іншого пройшов поруч зі стійкою. Зрештою, відпочивати команда пішла за мінімальної переваги в рахунку.

Другий тайм розчарував

Очікувалось, що в другому таймі Азербайджан продовжить безвольно спостерігати за комбінаціями України. Втім, не все сталося, як гадалося. Кавказці серйозно додали в активності – як при грі на м'ячі, так і без нього. У них з'явився і пресинг, і виграні єдиноборства, і швидкі флангові контратаки.

А от у нашої команди весь лоск першого тайму зник. Щонайгірше, моментів вже не виникало, за винятком кількох цікавих підходів та заблокованого удару Очеретька з центру штрафного. Чорнової роботи стало більше – і в цій "чорнусі" Азербайджан знайшов кілька моментів.

На щастя, надійно зіграв Нещерет, який парирував небезпечні удари Акунзаде й Джафарова з периметру штрафного. Крім того, в одному з епізодів його намагалися перекинути з дальньої дистанції. Завершення гри взагалі виявилось нервовим, але перевага в класі зіграла на нашу користь – підопічні Унаї Мельгоси втримали мінімальну перемогу.

Завдяки цьому успіху збірна України U-21 зберегла лідерство в групі F, набравши 15 очок із 15-ти можливих. Прекрасний результат, але розслаблятись у 2024-му році не можна.

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