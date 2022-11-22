У третій ігровий день ЧС-2022 свої виступи на Мундіалі розпочала Польща – команда, яку на турнірі підтримуватимуть чимало українців. Саме поляки першими підставили нам плече допомоги після повномасштабного нападку Росії 24 лютого. Першим суперником "Кадри" стала Мексика, яка на останніх семи чемпіонатах світу виходила з групи. Щоправда, одразу ж і вилітала в 1/8 фіналу. Поляки ж востаннє грали у плей-офф чемпіонатів світу ще в 1986 році – цікаво, що той турнір проходив якраз у Мексиці.

Очікувалося, що Польща та Мексика будуть боротися за друге місце групи С, але сенсаційна поразка Аргентини від Саудівської Аравії вкрай заплутала ситуацію в квартеті. Переможець поєдинку першого туру робив серйозний крок до плей-офф.

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Для Роберта Лєвандовскі – 34-річного лідера і головної зірки збірної Польщі – це був лише четвертий поєдинок на Мундіалях. У 2018-му в країні 404 зірковий нападник не забив жодного гола і, очевидно, розраховував перервати неприємну серію в поєдинку з міцною Мексикою. Нападник Барселони вийшов із капітанської пов'язкою (не в кольорах України, яку йому передав Андрій Шевченко) і сформував атакувальний тандем з представником Наполі Пйотром Зєліньскі.

Ще в момент виконання державних гімнів обох країн склалося відчуття, що Мексика грає вдома – Алексіс Вега навіть заплакав. Схоже, чимало справжніх мексиканців, а не масовки у вигляді куплених "фанатів", подолали половину земної кулі, щоб підтримати команду Херардо Мартіно у Катарі. Будь-яка вдала дія "ацтеків" зривала овації на трибунах, тоді як атаки "Кадри" зустрічали гучним свистом.

Саме мексиканці створили перший момент. Ківіор помилився на власній половині, Лосано перехопив м'яч і прострілив у штрафний, де Вега не зміг пробити. Польща відповіла трьома кутовими, один із яких завершився заблокованим ударом Лєвандовскі. На 12-й хвилині небезпечно пробив Ектор Морено, але асистент арбітра підняв прапорець – офсайд. Залєвскі розігнав контратаку Польщі, але віддав дуже невдало на Лєвандовскі. Зірка Барселони не зміг обробити м'яч. Загалом першу чверть доволі динамічного матчу дещо краще провели мексиканці – їхній єдиний момент був куди гострішим, а володіння м'ячем склало солідні 63:37.

У другій половині тайму Мексика додала. На 26-й хвилині "ацтеки" створили ше один шанс. Лосано знову розігнав атаку правим флангом, Еррера навісив на Вегу, який перевисів Кеша і пробив голою. Поруч зі стійкою! І тут же Гальярдо вибіг лівим флангом на ворота Щенсни, випередив кіпера, але сфолив проти захисника. Швидкі ривки мексиканців флангами раз за разом ставили поляків у глухий кут. Занервував і Щенсни, який випустив м'яч із рук у не найскладнішій ситуації.

Зрештою, 0:0 – підсумок першого тайму з певною перевагою Мексики. Якщо підопічні МАртіно вибухали бодай епізодично, то Польща геть розчарувала, особливо в атаці. Роберт Лєвандовскі і Ко не створили абсолютно нічого. Лише один удар у площину на дві команди, які і близько не награли на забитий гол.

Старт другого тайму знову був за Мексикою. Спершу Щенсни зіграв на виході після гострої подачі кутового, а згодом Войцех вступив у гру, парирувавши удар Лосано. А далі стався дуже суперечливий епізод.

Лєвандовскі самотужки по-регбійному ледь не прорвався через захист "ацтеків", проте своєчасний вихід ветерана Гільєрмо Очоа врятував латиноамериканців від неприємностей. Але на цьому момент не завершився. Арбітр пішов дивитися повтор на предмет пенальті та призначив його! Еррера був активнішим у обопільній боротьбі з Робертом, потягнувши його за футболку. Жовта картка і пенальті. Лєвандовскі отримав фантастичний шанс забити свій перший гол на чемпіонатах світу і... змарнував його. Удар форварда у правий від себе кут парирував 37-річний Гільєрмо Очоа!

Мексика ледь не покарала на 64-й. Мартін підставив голову під удар Альвареса – суперсейв Щенсни, який вперше по-справжньому врятував Польщу. У підопічних Міхнєвіча впродовж наступних 10-ти хвилин була лише контратака, і та не завершилася ударом по воротах. Були ще два удари Крихов'яка – один заблокований, інший невлучний. Все.

0:0 – Польща провела дуже невиразний матч, але саме "Кадра" втратила найкращий шанс вирвати перемогу. Роберт Лєвандовскі продовжив свою безгольову серію на чемпіонатах світу – навіть пенальті не допоміг лідеру поляків забити свій перший м'яч на Мундіалях. Гільєрмо Очоа, про якого згадують раз у 4 роки (для кіпера Мексики це вже 5-й чемпіонат світу) став героєм. Ідеальний результат для збірної Аргентини, яка може дещо видихнути після сенсаційної невдачі з Саудівською Аравією.

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