Фанати збірної Англії (але це не точно) / AFP

З перших днів гості господаря Мундіалю зауважили дивну зовнішню схожість фанатів збірних, які відбиралися з різних куточків світу. Як виявилось, Катар за скромну плату навмисно винаймає людей (здебільшого пакистанців), щоб ті вбиралися у форми різних команд і створювали ілюзію шаленої популярності турніру.

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Достатньо глянути на це відео, де "вболівальників" кількох збірних збирали для красивої картинки. Англія, Іспанія, Аргентина, Бразилія – натовп завжди на одне обличчя.

Ще однією цікавою історією поділився індійський таксист Шихаб. Його через спеціальну програму запросили побути "фанатом" збірної Польщі на матчі проти Мексики (22 листопада). Він охоче погодився і буде серед 20 тисяч людей, які підтримають "Кадру" на стадіоні. Щоправда, реальних поляків там виявиться у кращому разі 5 тисяч...

Чемпіонат світу розпочнеться вже за два дні поєдинком Катару проти Еквадору. Триватиме форум до 18 грудня, але дехто може й не витримати до кінця. Наприклад, Twitter-акаунт Piotr Piotrowicz, який сумлінно збирає фейли катарського "революційного" Мундіалю.

️ "Kibice" już w Katarze pic.twitter.com/KrJyYignLb — Piotr Piotrowicz (@Piotrowicz17) November 12, 2022

Катар наймає людей для заповнення трибун на ЧС-2022 – інтерес до турніру виявився недостатнім