У чернігівському колективі перебувають одразу 5 футболістів на перегляді, двоє з них – динамівці.

Захисник Крістіан Біловар та хавбек Вікентій Волошин мають шанси стати новачками Десни, стверджує Sport Arena.

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Обоє провели з основою Динамо перший збір, але на другий Луческу і тренерський штаб їх не взяли, а тому вони вирушили в Чернігів на перегляд. За "біло-синіх" U-21 Біловар відіграв 24 матчі у минулому сезоні, Волошин провів на полі теж 24 поєдинки, але ще записав до свого активу 15 голів.

До слова, у розташуванні Десни перебувають ще три потенційні новачки – оборонець Олександр Сафронов та півзахисники Тарас Завійський і Євген Цимбалюк.

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