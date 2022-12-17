Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе у суперечках про найвеличнішого гравця всіх часів віддає перевагу зовсім не партнеру – Ліонелю Мессі.

Дуже цікавою інформацією поділився екс-захисник парижан Абду Діалло, який зараз виступає в РБ Лейпциг на правах оренди.

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"Кріштіану Роналду – це буквально все для Мбаппе. Якщо ви згадаєте при ньому про протистояння Мессі – Кріштіану, то Кіліан буде сперечатися з вами щонайменше годину. Для нього Роналду недоторканний", – розповів Діалло в коментарі Daily Mail.

Нагадаємо, завтра (18 грудня) Мбаппе та Мессі зійдуться у фіналі ЧС-2022. Стартовий свисток на стадіоні Люсаїл Айконік прозвучить о 17:00 за київським часом.

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