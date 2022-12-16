Збірна Бразилії безславно завершила свої виступи на чемпіонаті світу у Катарі, вилетівши ще у чвертьфінал турніру – у серії післяматчевих пенальті вона поступилась Хорватії. Журналісти вирішили поцікавитись у Неймара, кого зі своїх одноклубників по ПСЖ – Мессі чи Мбаппе – він підтримуватиме у фіналі Мундіалю.

"Мессі давно заслужив стати чемпіоном світу": легенда Бразилії підтримає Аргентину у фіналі ЧС-2022

Відповідь бразильця традиційно здивувала. "Зараз складно про це говорити. Я вболівав за себе", – цитує зіркового нападника Mirror.

Нагадаємо, у фінал вийшли збірні Аргентини та Франції, які здолали Хорватію та Марокко відповідно. Вирішальний матч у Катарі відбудеться 18 грудня.

Аргентина – Хорватія: Мессі творить унікальну історію, пастка і виклик Мбаппе – герой 1/2 ЧС-2022 починав з українцями