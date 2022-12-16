Головний редактор "Футбол 24" Олег Бабій та його заступник Тарас Котів обговорили розклади перед фіналом ЧС-2022 між збірними Франції та Аргентини.

Франція та Аргентина пробилися до фіналу ЧС-2022 – Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі розіграють між собою золотий кубок світу, а заразом звання найкращого бомбардира. Але чи є "Ле Бльо" насправді фаворитами цієї зустрічі? У цьому в журналістів Футбол 24 є великі сумніви.

Зокрема, лівий фланг команди Дідьє Дешама здається дуже вразливим. І саме там Ліонель Мессі намагатиметься повторити безсмертне досягнення Дієго Марадони. Як кардинальні зміни у складі впливають на чинних чемпіонів і чому Аргентина має дещо більше шансів – дивіться в новому відео на нашому YouTube-каналі.

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