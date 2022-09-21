Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе все ж погодився взяти участь у фотосесії перед завершальними матчами Ліги націй.

Напередодні 23-річний француз відмовився брати участь у фотосесії зі спонсорами головної команди його країни, адже мав розбіжності щодо використання іміджевих прав.

Мбаппе знову влаштував бойкот у збірній Франції

Федерація футболу Франції ввечері опублікувала пресреліз, у якому запевнила, що перегляне ситуацію з цими правами після ЧС-2022, хоча раніше ігнорувала прохання форварда. Це посприяло діалогу з Мбаппе, який 20 вересня разом з усіма партнерами все ж з'явився на фотосесії, повідомляє L’Equipe.

ФФФ погодилась переглянути усі угоди, врахувавши побоювання та позиції деяких гравців, зокрема й Кіліана Мбаппе.

До слова, попереду у "Ле Бльо" два поєдинки Ліги націй – проти Австрії та Данії 22 й 25 вересня відповідно. ЧС стартує наприкінці листопада.

ПСЖ продовжив переможну ходу у Франції в грі з Ліоном – Мессі та Неймар роблять результат, Мбаппе залишився ні з чим