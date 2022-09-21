Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе все же согласился принять участие в фотосессии перед заключительными матчами Лиги наций.

Накануне 23-летний француз отказался участвовать в фотосессии со спонсорами главной команды его страны, поскольку имел разногласия по использованию имиджевых прав.

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Федерация футбола Франции вечером опубликовала пресс-релиз, в котором заверила, что пересмотрит ситуацию с этими правами после ЧМ-2022, хотя раньше игнорировала просьбу форварда. Это посодействовало диалогу с Мбаппе, который 20 сентября вместе со всеми партнерами все же появился на фотосессии, сообщает L'Equipe .

ФФФ согласилась пересмотреть все соглашения, учитывая опасения и позиции некоторых игроков, в том числе Килиана Мбаппе.

К слову, впереди у "Ле Блё" два поединка Лиги наций – против Австрии и Дании 22 и 25 сентября соответственно. ЧМ стартует в конце ноября.