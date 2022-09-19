На 20 вересня у збірної Франції запланована фотосесія зі спонсорами команди, французька преса говорить про KFC, Coca-Cola, Uber Eats та інші. Проте 23-річний форвард навідріз відмовився з'являтись на цьому заході, інформує AS.

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Все через розбіжності щодо іміджевих прав. Якщо простіше, то Мбаппе не погоджується, щоб його ім'я використовували для реклами спонсорів головної команди Франції, з якими у нього немає підписаних відповідних контрактів.

Ідентична ситуація вже була 22 березня, коли Кіліан також не взяв участі у фотосесії збірної. Футболіст вів перемовини з Федерацією футболу Франції, щоб змінити ситуацію з іміджевими правами, проте не досягнув успіху. Повторно керівний орган розгляне це питання аж після ЧС-2022.

Попереду у "Ле Бльо" два поєдинки Ліги націй – проти Австрії та Данії 22 й 25 вересня відповідно.

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