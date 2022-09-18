Чемпіонат Франції 2022/23, 8-й тур

Ліон – ПСЖ – 0:1

Гол: Мессі, 5

Недільну ігрову програму чемпіонату Франції завершували імениті клуби – ПСЖ завітав в гості до Ліона. Парижани ще не знають смаку поразок у цьому сезоні, тож паризькі суперзірки мали намір продовжити успішну серію.

Команди зіграли лише 5 хвилин, а ПСЖ вже вийшов вперед у рахунку. Мессі обігрався з Неймаром, отримав м'яч у відповідь на вході в штрафний і пробив у дотик – фірмовий удар на точність завершився голом у ближній кут воріт.

Парижани більше контролювали гру, тоді як Ліон погодився грати на контратаках. Мав свої нагоди і Мбаппе, але удар після передачі Серхіо Рамоса вийшов дуже кволим. Взагалі Кіліан, попри всі свої намагання, не сильно виблискував на фоні Мессі та Неймара. Ліон міг забити на 21 хвилині, але Ляказетт не зміг влучити у ближній кут після шикарного навісу Толіссо. Під кінець першого тайму Мессі міг подвоїти перевагу, але Антоні Лопеш впорався з ударом у ближній кут.

Старт другого тайму почався з вбивчого моменту Мессі: Лео отримав м'яч після прострілу Мендеша, холоднокровним замахом посадив на п'яту точку двох захисників і пробив – третій виніс м'яч головою з лінії воріт. Парижани продовжували контролювати гру, а в створенні моментів сильно виділявся Неймар, який не цурався опускатись вглиб та віддавати розрізні передачі на латералів, які прострілами шукали партнерів у центрі. Мессі ж більше відзначався при завершенні атак, а от у Мбаппе майже не було моментів – лише 2 удари, один з яких був заблокований.

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На 71 хвилині Неймар дивом не забив. Нуно Мендеш, Неймар та Мбаппе розіграли класну трьохходівку, яку завершував бразилець ударом метрів з 9 – голкіпер впорався зі слабким ударом. Парижани не давали створювати багато моментів поруч зі своїми воротами, а на 90 хвилині Мессі дивом не оформив дубль. Ім'я цьому диву – Антоні Лопеш, який у карколомному стрибку витягнув м'яч з дев'ятки. Серхіо Рамос після цього забив, проте гол не зарахували через офсайд.

Таким чином, ПСЖ набрав 22 очки та відірвався від Марселя, який втратив очки в цьому турі. Ліон з 13 пунктами залишився шостим. Слід відзначити, що Тете вийшов у складі Ліона у стартовому складі, зіграв 75 хвилин, нічим не відзначившись на полі.