Мбаппе визнаний найкращим гравцем чемпіонату Франції

Профспілка футболістів Франції визначила найкращого гравця сезону в Лізі 1.

Найкращим футболістом сезону 2018/19 визнаний нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе. Крім того, юний француз отримав нагороду найкращому молодому футболісту ліги.

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Вперше в історії ці дві нагороди отримує один гравець, повідомляє офіційний сайт профспілки футболістів Франції. Найкращим тренером визнаний наставник Лілля Крістоф Гальтьє.

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До слова, у поточному сезоні чемпіонату Франції Мбаппе зіграв за ПСЖ 28 матчів, в активі форварда 32 голи та 9 результативних передач.