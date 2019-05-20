Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции

Профсоюз футболистов Франции определил лучшего игрока сезона в Лиге 1.

Лучшим футболистом сезона 2018/19 признан нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. Кроме того, юный француз получил награду лучшему молодому футболисту лиги.

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Впервые в истории эти две награды получает один игрок, сообщает официальный сайт профсоюза футболистов Франции. Лучшим тренером признан наставник Лилля Кристоф Гальтье.

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К слову, в текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе сыграл за ПСЖ 28 матчей, в активе форварда 32 гола и 9 результативных передач.