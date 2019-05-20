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Бензема – найкращий француз, який виступає за кордоном – нападник обійшов Грізманна та Погба

20 травня 00:35 344 Читать на русском
Бензема – найкращий француз, який виступає за кордоном – нападник обійшов Грізманна та Погба
Карім Бензема / EFE

У Франції визначили найкращого гравця, який виступає за кордоном.

Найкращим французьким футболістом, який не грає у вітчизняному чемпіонаті, визнаний нападник Реала Карім Бензема, повідомляє beIN Sports.

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Зауважимо, що форвард, який не викликається у збірну Франції з 2015-го року, обійшов Антуана Грізманна, Поля Погба, Н'голо Канте та Уго Льоріса.

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До слова, у поточному сезоні в активі Бензема 53 матчі за Реал в усіх турнірах, де нападник забив 30 голів та віддав 11 результативних передач.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Франція Франція Карім Бензема Карім Бензема
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