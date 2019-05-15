ПСЖ хоче продовжити контракт з Мбаппе

Французький ПСЖ не хоче віддавати свою зірку Кіліана Мбаппе комусь з європейських грандів.

Паризький клуб вже готує покращену угоду для свого нападника, повідомляє RMC.

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Чинний контракт з чемпіоном світу 2018 року розрахований ще на три сезони. ПСЖ не хоче потрапити в ситуацію, коли гравець буде тиснути на керівництво, вимагаючи переходу до іменитого клубу.

Багато європейських грандів проявляють інтерес до Мбаппе. Зокрема, мадридський Реал не проти придбати француза в найближче трансферне вікно.

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