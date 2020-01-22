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Мбаппе відверто висловився про свого конкурента Ікарді

21:09 627 Читать на русском
Мбаппе відверто висловився про свого конкурента Ікарді
Мауро Ікарді та Кіліан Мбаппе / Фото з відкритих джерел

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе поділився думками про свого одноклубника Мауро Ікарді, права на якого належать міланському Інтеру.

"Мауро є одним з найкращих нападників у світі і тепер служить на благо нашого клубу. Ми знаємо його стиль. Мауро Ікарді забиває голи і не думає ні про що інше, коли входить у штрафний майданчик суперника.

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Він забив вже безліч разів і довів, що є важливою частиною ПСЖ. Сподіваюсь, він продовжить у тому ж дусі, бо у нас великі амбіції", – сказав Мбаппе в інтерв'ю італійському виданню Gazetta dello Sport.

Нагадаємо, паризький клуб 2 вересня 2019 року орендував Ікарді у Інтера до кінця сезону. З цього часу аргентинський форвард встиг зіграти за свою команду 21 матч, в яких забив 17 голів і віддав 4 гольові передачі.

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Теги
Інтер Інтер ПСЖ ПСЖ Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Мауро Ікарді Мауро Ікарді
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