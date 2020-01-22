Мбаппе: У мене вже не вийде зробити кар'єру, як у Мессі – братиму приклад з Роналду

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе заявив, що у своїй подальшій кар'єрі планує брати приклад зі свого кумира дитинства, Кріштіану Роналду.

"Я недавно говорив, що Зідан був моїм кумиром у дитинстві. Це логічно, адже я француз, тоді кумиром усіх французів був Зідан. А ще я з дитинства спостерігав за Роналду в Реалі.

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Чи хотів би я таку кар'єру, як у Мессі? У мене вже не вийде зробити таку кар'єру. Для цього мені потрібно було залишитися в Монако. Але, не применшуючи заслуг Лео, тепер буду брати приклад з кар'єри Кріштіану", – цитує Мбаппе La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року родичі французької зірки в інтерв'ю іспанським ЗМІ повідомляли, що Мбаппе не планує продовжувати контракт з ПСЖ, а хоче перейти в Реал.

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