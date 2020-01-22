toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Мбаппе: У мене вже не вийде зробити кар'єру, як у Мессі – братиму приклад з Роналду

16:25 1001 Читать на русском
Мбаппе: У мене вже не вийде зробити кар'єру, як у Мессі – братиму приклад з Роналду
Кіліан Мбаппе / Eurosport

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе заявив, що у своїй подальшій кар'єрі планує брати приклад зі свого кумира дитинства, Кріштіану Роналду.

"Я недавно говорив, що Зідан був моїм кумиром у дитинстві. Це логічно, адже я француз, тоді кумиром усіх французів був Зідан. А ще я з дитинства спостерігав за Роналду в Реалі.

Мбаппе захоплюється неймовірною серією Ліверпуля: ''Вони, немов машина''

Чи хотів би я таку кар'єру, як у Мессі? У мене вже не вийде зробити таку кар'єру. Для цього мені потрібно було залишитися в Монако. Але, не применшуючи заслуг Лео, тепер буду брати приклад з кар'єри Кріштіану", – цитує Мбаппе La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року родичі французької зірки в інтерв'ю іспанським ЗМІ повідомляли, що Мбаппе не планує продовжувати контракт з ПСЖ, а хоче перейти в Реал.

Барселона проти кривдників Зозулі, битва легенд у Лондоні, Фонсека кине виклик Роналду – топ-матчі євромідвіку

blog_ava
Тренер Корінтіанса поскаржився на погану фізичну форму Сідклея після приїзду з Динамо
10:37
5213
Теги
Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду ПСЖ ПСЖ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
56
хв
Ювентус
21:45
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук