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Мбаппе откровенно высказался о своем конкуренте Икарди

22 января 21:09 235 Читати українською
Мбаппе откровенно высказался о своем конкуренте Икарди
Мауро Икарди и Килиан Мбаппе / Фото из открытых источников

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мыслями о своем одноклубнике Марио Икарди, права на которого принадлежат миланскому Интеру.

"Мауро является одним из лучших нападающих в мире и теперь служит на благо нашего клуба. Мы знаем его стиль. Икарди забивает голы и не думает ни о чем другом, когда входит в штрафную соперника.

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Он забил уже множество раз и доказал, что является важной частью ПСЖ. Надеюсь, он продолжит в том же духе, потому что у нас большие амбиции", – сказал Мбаппе в интервью итальянскому изданию Gazetta dello Sport.

Напомним, парижский клуб 2 сентября 2019 года арендовал Икарди у Интера до конца сезона. С этого времени аргентинский форвард успел сыграть за свою команду 21 матч, в которых забил 17 голов и отдал 4 голевые передачи.

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Теги
Франция Интер Интер ПСЖ ПСЖ Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Мауро Икарди Мауро Икарди
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